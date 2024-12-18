«Атмосфера имеет большое значение!»: Антон Сихарулидзе пригласил всех в Омск

«Этот турнир в Омске имеет для меня особое значение. Это мой родной город! Выступления на омском льду подчеркнут грандиозность арены в Омске, которая сравнима с лучшими дворцами мира. А наши фигуристы и есть лучшие в мире. Мы благодарны нашим партнерам за работу по продвижению фигурного катания в стране», — отметил Александр Коган.