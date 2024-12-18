«Атмосфера имеет большое значение!»: Антон Сихарулидзе пригласил всех в Омск

Сегодня на «G-Drive Арене» состоялась пресс-конференция, посвященная Чемпионату России по фигурному катанию. Он стартует в Омске уже завтра, 19 декабря. На пресс-конференции звезды спорта показали медаль, которая будет вручена победителям соревнований. Космический и лаконичный дизайн медали, как отметили собравшиеся гости идеально соответствует и турниру, и городу Омску.
Фото: Телеграм-канал: «Омск — ты просто Космос».
Турнир станет настоящим подарком для омичей, которые смогут увидеть самых сильных фигуристов мира на одном льду. На большой пресс-конференции, посвященной открытию турнира выступили мировые звезды. Антон Сихарулидзе признался, что он и сам был бы не против поучаствовать в таком турнире высокого уровня.
Фото: Телеграм-канал: «Омск — ты просто Космос».
«Очень рады, что именно в Омске пройдет чемпионат России. Атмосфера имеет большое значение! В этом дворце спорта она чудесная, великолепная. Ощущение, будто находимся на суперкрупном спортивном мероприятии. Уверен, наши ребята это ощущение подтвердят своим выступлением» — отметил исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган отметил, что Омск для него родной город.
«Этот турнир в Омске имеет для меня особое значение. Это мой родной город! Выступления на омском льду подчеркнут грандиозность арены в Омске, которая сравнима с лучшими дворцами мира. А наши фигуристы и есть лучшие в мире. Мы благодарны нашим партнерам за работу по продвижению фигурного катания в стране», — отметил Александр Коган.
Добавим, что ведущей Чемпионата станет Олимпийская чемпионка и амбассадор Ростелеком — Анна Щербакова, а комментировать выступления будет выдающийся тренер Татьяна Тарасова.
Самым волнительным событием этого дня стала жеребьевка спортсменов. Публикуем итоги жеребьевки по категориям:
Танцы на льду:
1. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.
2. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
3. Анна Щербакова — Егор Гончаров.
4. Дарья Савкина — Александр Вахнов.
5. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов.
6. Софья Тютюнина — Матвей Грачев.
7. Василиса Кагановская — Максим Некрасов.
8. Ирина Хавронина — Девид Нарижный.
9. Софья Шевченко — Андрей Ежлов.
10. Анна Коломенская — Артем Фролов.
11. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.
12. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин.
13. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
14. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
15. Александра Степанова — Иван Букин.
Спортивные пары:
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.
3. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
4. Дарья Андреева — Александр Акимов.
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
6. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
7. Ясмина Кадырова — Илья Миронов.
8. Алиса Блинникова — Алексей Карпов.
Мужчины:
1. Григорий Федоров.
2. Макар Игнатов.
3. Владислав Дикиджи.
4. Иван Попов.
5. Петр Гуменник.
6. Роман Савосин.
7. Андрей Мозалев.
8. Евгений Семененко.
9. Егор Рухин.
10. Глеб Лутфуллин.
11. Марк Кондратюк.
12. Николай Угожаев.
13. Матвей Ветлугин.
14. Даниил Самсонов.
15. Даниил Постарнаков.
16. Михаил Терновский.
17. Артур Даниелян.
18. Дмитрий Алиев.
Девушки:
1. Дарья Третьякова.
2. Софья Важнова.
3. Софья Муравьева.
4. Анна Фролова.
5. Ксения Гущина.
6. Софья Чаплыгина.
7. Дарья Садкова.
8. Ксения Синицына.
9. Людмила Фурсова.
10. Екатерина Анисимова.
11. Аделия Петросян.
12. Елизавета Куликова.
13. Камилла Нелюбова.
14. Алина Горбачева.
15. Софья Акатьева.
16. Вероника Яметова.
17. Мария Агаева.
18. Яна Битюшкова.
Соревнования пройдут в Омске с 19 по 22 декабря. Завтра, 19 декабря первые старты начнутся в 13 часов. Конкурсанты покажут себя в ритм танце, а пары в танцах на льду. С 16 часов начнется короткая программа у мужчин, в пятницу свою короткую программу покажут девушки.