Ученый Карпова прогнозирует снижение добычи рыбы в районе Керченского пролива

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Зимние виды нерестующей рыбы — шпрот, налим, мерланг — пострадают из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе, их численность в районе аварии снизится на несколько лет, заявила ТАСС старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН, кандидат биологических наук Евгения Карпова.
«Сейчас, предварительно, можно сказать, что морской фауне будет нанесен урон [из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе]. Это повлияет на [численность рыбы] на локальных участках. Нельзя говорить, что во всем море сразу [численность вида] упадет, но определенный урон популяции будет нанесен. [Взрослые особи промысловых видов рыбы] скорее всего будут избегать этого участка, поскольку будут ощущать неблагоприятные для себя условия», — ответила собеседница агентства на вопрос о том, снизится ли добыча рыбы в районе катастрофы.
По ее оценкам, серьезный урон на территории разлива нефтепродуктов будет нанесен в том числе промысловым видам рыб, например, шпроту и мерлангу. «Если говорить про рыбу, то наиболее уязвимые стадии — это икра и личинки, которые находятся обычно в приповерхностном слое, близко к пленке, к [зоне], которая сейчас покрыта мазутом. Это, в первую очередь, шпрот, налим, мерланг — основные массовые виды, [у которых в данное время года идет нерест и ранние стадии развития]», — уточнила Карпова.
Она отметила, что при этом взрослые особи данных видов, почувствовав неблагоприятную среду, могут покинуть район. «Донные виды также находятся под угрозой, но это произойдет чуть позднее — когда мазут опустится в придонные слои. В целом, это угроза для всех гидробионтов, которые не покидают свое место обитания — донные рыбы, беспозвоночные и другие. Они долго еще будут испытывать последствия такого воздействия», — добавила ихтиолог.
По ее мнению, произошедшее по масштабам урона экосистеме вполне можно назвать экологической катастрофой — хотя глобального влияния на морскую фауну разлив, по имеющимся сейчас данным для прогноза, оказать не должен. Более точные размеры ущерба можно будет оценить по результатам полевых работ, которые ранее провели сотрудники ИнБЮМ.