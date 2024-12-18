Ученый Карпова прогнозирует снижение добычи рыбы в районе Керченского пролива

По ее оценкам, серьезный урон на территории разлива нефтепродуктов будет нанесен в том числе промысловым видам рыб, например, шпроту и мерлангу. «Если говорить про рыбу, то наиболее уязвимые стадии — это икра и личинки, которые находятся обычно в приповерхностном слое, близко к пленке, к [зоне], которая сейчас покрыта мазутом. Это, в первую очередь, шпрот, налим, мерланг — основные массовые виды, [у которых в данное время года идет нерест и ранние стадии развития]», — уточнила Карпова.