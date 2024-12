Билли Айлиш пригласила на сцену Charli XCX для исполнения песни Guess

Билли Айлиш и Charli XCX впервые представили вживую свой совместный трек Guess (2024), который вошел в альбом Чарли Brat and it’s completely different but also still brat. Выступление прошло в Лос-Анджелесе в рамках Kia Forum 17 декабря, накануне дня рождения Билли.