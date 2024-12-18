Билли Айлиш пригласила на сцену Charli XCX для исполнения песни Guess

Билли Айлиш и Charli XCX впервые представили вживую свой совместный трек Guess (2024), который вошел в альбом Чарли Brat and it’s completely different but also still brat. Выступление прошло в Лос-Анджелесе в рамках Kia Forum 17 декабря, накануне дня рождения Билли.
Во время исполнения этого сингла сцена была погружена в фирменный цвет альбома BRAT (2024) — кислотно-зеленый, пишет Billboard.
После концерта Charli XCX поделилась видео с шоу в своих социальных сетях и призналась в любви к Билли.
Ранее стало известно, что обе певицы получили по семь номинаций на премию «Грэмми-2025». Трек Guess также будет претендовать на звание «Лучшего поп-выступления дуэта/группы».