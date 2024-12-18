Палеогенетики доказали, что сифилис впервые появился в Новом Свете

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученые расшифровали несколько геномов возбудителя сифилиса, обрывки чьего генома были найдены в останках индейцев доколумбовой эры, и открыли свидетельства того, что данная болезнь все же возникла в Новом, а не Старом Свете, на что указывали предыдущие раскопки и палеогенетические исследования. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии (EVA).
«Полученные нами данные однозначно указывают в пользу того, что современный сифилис и похожие на него возбудители болезней возникли на территории Нового Света, откуда они проникли на территорию Европы в конце XV столетия нашей эры. Можно сказать, что, хотя сифилис и появился в популяциях коренных жителей Америки, европейцы сыграли ключевую роль в его распространении по миру», — пояснила руководитель научной группы в EVA Кирстен Бос, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют исследователи, сифилис представляет собой инфекционное заболевание, которое передается половым путем и вызывается бледной трепонемой, микробами вида Treponema pallidum. Жители Европы почти не сталкивались с этим заболеванием до эпохи Великих географических открытий, из-за чего многие историки в прошлом считали, что сифилис был завезен в Старый Свет из Нового Света в 1493 году после первых путешествий Колумба.
Недавно сифилис начали изучать палеогенетики и антропологи, в результате чего история появления этой болезни стала значительно сложнее, чем считали в прошлом историки. В частности, ученые обнаружили во многих регионах Европы останки людей доколумбовой эры с характерными для сифилиса деформациями костей, а также возможные обрывки ДНК трепонем. Эти находки, как выяснили Бос и ее коллеги, не являются реальным свидетельством того, что современный сифилис возник в Евразии.
Палеогенетики пришли к такому выводу при изучении останков восьми десятков древних жителей Нового Света, которые умерли задолго до первого вояжа Христофора Колумба. В пяти фрагментах костей древних индейцев ученым удалось обнаружить фрагменты ДНК бледной трепонемы и похожих на нее микробов и полностью расшифровать структуру их геномов. Эти сведения ученые сопоставили с тем, как устроена ДНК шести десятков современных штаммов этих патогенов.
Это сравнение указало на то, что все изученные древние американские микробы обладали набором из пяти генов, необходимых для быстрого распространения между людьми, а также для них было характерно необычно высокое генетическое разнообразие. Последующий анализ этого разнообразия показал, что все современные вариации трепонем происходят из одного и того же источника в Новом Свете, чьи представители проникли в другие регионы мира приблизительно в конце XV века. Это подтверждает изначальные гипотезы историков о происхождении сифилиса и похожих на него болезней, подытожили Бос и ее коллеги.