Палеогенетики доказали, что сифилис впервые появился в Новом Свете

Это сравнение указало на то, что все изученные древние американские микробы обладали набором из пяти генов, необходимых для быстрого распространения между людьми, а также для них было характерно необычно высокое генетическое разнообразие. Последующий анализ этого разнообразия показал, что все современные вариации трепонем происходят из одного и того же источника в Новом Свете, чьи представители проникли в другие регионы мира приблизительно в конце XV века. Это подтверждает изначальные гипотезы историков о происхождении сифилиса и похожих на него болезней, подытожили Бос и ее коллеги.