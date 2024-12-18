В Ростовской области выявили 12 мигратнов-нелегалов

В Ростовской области правоохранители выявили 12 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В Ленинском районе Ростова и Аксае прошли рейды по незаконным мигрантам. Всем нелегалам запретили въезжать на территорию России на протяжении пяти лет.
В ведомстве уточнили, что в отношении десяти мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в стране и работу без патента. Также к ответственности привлекли работодателя, который незаконно трудоустроил людей.
В отношении еще одного приезжего проводится процессуальная проверка. Мужчина предоставлял места для проживания рабочим-нелегалам.