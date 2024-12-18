Что делать в Карелии в 2024 году

«Республика Карелия обладает большим туристическим потенциалом и успешно реализовывает его. Около 100 проектов в сфере туризма удалось поддержать за счет федеральных и региональных средств за три года. На развитие туристической инфраструктуры в 2025 году предварительно распределено 210 млн руб. из федерального бюджета. Более 1 млн рублей получили предприниматели в качестве субсидий. Но благодаря таким программам, как “Больше, чем путешествие”, мы можем открывать и развивать не только один регион, но и всю нашу великую и большую страну. Очень здорово, что молодые люди из разных уголков России приехали к нам в Карелию и стали ближе с точки зрения простого человеческого общения», — заявил глава Карелии Артур Парфенчиков во время пресс-конференции в первый день нашего путешествия.