В Ростовской области пограничники поймали браконьеров с уловом на 1,5 млн рублей

— На береговой полосе на окраине села Приморка Неклиновского района пограничный наряд задержал двух граждан России за нарушение правил рыболовства и пограничного режима. Они перегружали рыбу из моторной лодки в автомобиль «ИЖ-2126 Ода». При них было обнаружено более 350 особей рыбы частиковых видов — судак, рыбец, — рассказали в ведомстве.