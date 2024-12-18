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В Ростовской области пограничники поймали браконьеров с уловом на 1,5 млн рублей

Под Ростовом в двух рыбаков задержали с незаконным уловом на 1,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Двух человек с незаконным уловом задержали на побережье Таганрогского залива. По предварительной оценке сумму нанесенного ущерба составила более 1,5 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

— На береговой полосе на окраине села Приморка Неклиновского района пограничный наряд задержал двух граждан России за нарушение правил рыболовства и пограничного режима. Они перегружали рыбу из моторной лодки в автомобиль «ИЖ-2126 Ода». При них было обнаружено более 350 особей рыбы частиковых видов — судак, рыбец, — рассказали в ведомстве.

По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба составляет более 1,5 млн. рублей. У задержанных были изъяты лодка и автомобиль.

— В отношении нарушителей были возбуждены административные дела. Наказание за них предусматривает наложение штрафа вплоть до суммы нанесенного ущерба, то есть 1,5 млн рублей, с конфискацией судна и орудий лова.