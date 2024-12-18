Эколог уверен, что программа по благоустройству реки Урал решит проблему сбросов

«Россия предложила Казахстану реализовывать пятилетнюю программу, которая будет связана с благоустройством береговых территорий, увеличением биоразнообразия руки Урал, научные исследования будут связаны с очисткой реки от загрязнения. Потому что вдоль реки Урал расположены разные промышленные предприятия как в России, так и в Казахстане, и, мягко скажу, что идут все равно потихоньку выбросы с предприятий, нарушается экосистема самого Урала. Было решено совместно разработать технологии по очистке Урала. Данная пятилетняя программа позволит решить эти вопросы», — сказала она на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.