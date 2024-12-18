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Эколог уверен, что программа по благоустройству реки Урал решит проблему сбросов

Проект реализуют Россия и Казахстан.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пятилетняя программа по благоустройству береговых территорий реки Урал, которую Россия предложила реализовать совместно с Казахстаном, позволит решить вопросы нарушения ее экосистемы и сбросов предприятий. Об этом заявила ТАСС руководитель Центра наук об агробиоресурсах и экологии Национальной академии наук Республики Казахстан Жанна Алманова.

«Россия предложила Казахстану реализовывать пятилетнюю программу, которая будет связана с благоустройством береговых территорий, увеличением биоразнообразия руки Урал, научные исследования будут связаны с очисткой реки от загрязнения. Потому что вдоль реки Урал расположены разные промышленные предприятия как в России, так и в Казахстане, и, мягко скажу, что идут все равно потихоньку выбросы с предприятий, нарушается экосистема самого Урала. Было решено совместно разработать технологии по очистке Урала. Данная пятилетняя программа позволит решить эти вопросы», — сказала она на полях учредительной конференции Международного научно-общественного экологического совета стран ЕАЭС (Экосовета) в Москве.

Руководитель центра напомнила, что между Россией и Казахстаном давно существуют соглашения и проекты в сфере экологии, с 2021 по 2023 годы реализовывалась программа по очистке и бережному сохранению реки Урал, стороны проводили различные исследования.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана сообщили, что совместно с Россией планируется разработать программу сохранения и восстановления экосистемы бассейна трансграничной реки Урал (Жайык). Российская сторона предложила в 2025 году провести совместное экологическое мероприятие в рамках казахстанско-российской акции «Бассейну Жайыка (Урала) — чистые берега и добрососедство». Казахстанская сторона поддержала это предложение.