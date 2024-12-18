Луна возникла практически одновременно с Землей

По этой причине исследователи считают, что Луна сформировалась примерно 4,51 млрд лет назад, на что указывают доли рубидия-87 и стронция-87 в породах лунной коры, а также гафния-182 и вольфрама-182 в глубинных недрах Луны. По словам исследователей, этот сценарий объясняет не только возраст цирконов с «Аполлона-17», но и многие другие аномалии, в том числе необычно малое число древних кратеров, а также низкую долю так называемых сидерофильных элементов в мантии Луны по сравнению с породами Земли.