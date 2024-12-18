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Обессиленная рысь забрела в деревню Башкирии

Кутаново находится на территории национального парка «Башкирия».

Источник: Комсомольская правда

Обильный и рыхлый снег вымотал рысь в Башкирии. Уставшее животное, которому осадки портят всю охоту, забрело в деревню Кутаново, что находится на территории национального парка республики. Рысь, видимо, надеялась съесть кур или уток, ведь за зайцами очень тяжело бегать.

Местных жителей предупреждают: рысь, может быть, и красивое животное, но очень опасное. Она легко может напасть на ребенка и покусать его. Сельчан призывают не выходить в темное время суток на улицу и не ходить в одиночестве по деревне.

— Учитывая редкость вида, нужно немножко переждать, не убивать рысь, скоро она уйдет сама, — сообщается в telegram-канале заповедника «Шульган-Таш».

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