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Ростовчанам объяснили, почему мужчины не любят Новый год

Психолог назвал причины, почему мужчины не любят новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали, почему мужчины не любят Новый год. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на психолога Александра Миллера.

По словам эксперта, большинство российских мужчин не любят Новый год, потому что испытывают на себе давление в связи с организацией празднования. Сильный пол воспринимает это, как «обязаловку» без волшебства и долгожданного чуда.

Согласно статистическим данным, каждый десятый мужчина испытывает во время этого праздника испытывает социальное давление, потому что зачастую ожидания высоки, а реальность часто не совпадает с мечтами.