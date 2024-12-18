Ростовчанам объяснили, почему мужчины не любят Новый год

Ростовчанам рассказали, почему мужчины не любят Новый год. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на психолога Александра Миллера.
По словам эксперта, большинство российских мужчин не любят Новый год, потому что испытывают на себе давление в связи с организацией празднования. Сильный пол воспринимает это, как «обязаловку» без волшебства и долгожданного чуда.
Согласно статистическим данным, каждый десятый мужчина испытывает во время этого праздника испытывает социальное давление, потому что зачастую ожидания высоки, а реальность часто не совпадает с мечтами.