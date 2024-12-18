Женщина умерла в машине скорой помощи после столкновения поездов под Мурманском

Пассажирский поезд, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали более 10 человек, в том числе подросток, одна женщина скончалась в машине скорой. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у «товарняка»: он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. СК возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине.