Лиса прыгала через сугробы у жилых домов на севере Петербурга

В октябре в Приморском районе Петербурга лиса охотилась на местных кошек. К счастью, животные не пострадали. Как пояснил «Фонтанке» биолог Павел Глазков, если вдруг на вашего питомца нападает лиса или вы хотите отбить у нее дворового кота, хищницу надо напугать. При этом идти на контакт с диким животным не стоит, это может привести к атаке.