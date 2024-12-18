Особенности морской воды удерживают пятно мазута в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Низкие температуры морской воды, а также наличие в ней соли сокращают ущерб для экологии, поскольку удерживают пятно мазута, которое образовалось в результате ЧП с танкерами в акватории Черного моря. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Елена Тихонова.
Ранее в институте сообщали, что сразу после информации о разливе нефти ученые ИнБЮМ были направлены в район Керченского пролива, где 16 и 17 декабря собрали пробы на разных точках со стороны Крыма и со стороны Кубани, а также на острове Тузла, через который проходит Крымский мост.
«Достаточно низкие температуры воды — по нашим замерам от 3 до 7 градусов, достаточная соленость пока не позволяют мазуту опуститься на дно. Это пока, но мы еще не знаем марку (для более достоверного прогнозирования процессов необходимо понимать точные характеристики вещества — прим. ТАСС)», — сказала собеседница агентства.
При этом, как отметила Тихонова, особенности песка на побережье Краснодарского края приводят к тому, что мазут, просочившийся в него, вымывается волнами и вторично попадает в море. Более того, он возвращается в воду в измененном виде, и получившееся после взаимодействия с песком вещество труднее собирать, чем просто выброшенный на берег мазут. Накануне в беседе с ТАСС сотрудник лаборатории отмечал, что, возможно, загрязнение будет локализовано в крупные пятна, которые удастся собрать.
Она добавила, что итоговый объем мазута, который осядет в глубинные слои моря, будет зависеть от многих факторов, и один из них — скорость сбора на берегу. «Сложно пока сказать, сколько именно мазута выброшено, сколько осталось, сколько собрано и сколько успеют собрать», — уточнила ученый.
О загрязнении Черного моря.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В Росморречфлоте сообщили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Данные спутникового мониторинга свидетельствовали о разливе суммарно примерно 3 тыс. тонн продукта.
Зона проведения работ по сбору мазута на побережье Краснодарского края расширена до 49 км. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 1 тыс. человек и свыше 100 единиц техники. Патрулирование береговой линии на предмет поиска выбросов мазута проводится на протяженности 70 км.