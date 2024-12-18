Особенности морской воды удерживают пятно мазута в Черном море

При этом, как отметила Тихонова, особенности песка на побережье Краснодарского края приводят к тому, что мазут, просочившийся в него, вымывается волнами и вторично попадает в море. Более того, он возвращается в воду в измененном виде, и получившееся после взаимодействия с песком вещество труднее собирать, чем просто выброшенный на берег мазут. Накануне в беседе с ТАСС сотрудник лаборатории отмечал, что, возможно, загрязнение будет локализовано в крупные пятна, которые удастся собрать.