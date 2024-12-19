В Казани состоялся первый в России фестиваль самозанятых

«Я летом была на ярмарке, меня очень впечатлила атмосфера, даже муж мой воодушевлен был. И сегодня я пришла за теми же эмоциями и атмосферой, потому что это именно то, что не передать словами», — рассказала о своих впечатлениях самозанятая Кристина.