В Перми ушла из жизни бывший директор Дягилевской гимназии

«На 82-м году жизни скончалась президент Дягилевской гимназии Раиса Зобачева», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на сына Зобачевой.
Раиса Зобачева родилась в 1943 году и более 50 лет работала в сфере образования и педагогики. За это время стала кандидатом педагогических наук и отличником просвещения СССР, а позже — заслуженным учителем России, лауреатом премии ЮНЕСКО и премии Пермской области в сфере культуры и искусства.
Зобачева была инициатором проведения научной конференции «Дягилевские чтения». В дальнейшем они стали основой для конкурса артистов балета «Арабеск», а затем и международного музыкального Дягилевского фестиваля, который вот уже несколько лет подряд проходит в Перми.
Также при руководстве Зобачевой в гимназии появился образовательно-музейный комплекс «Дом Дягилева».
В конце прошлого года департамент образования Перми расторг с ней договор в связи с состоянием ее здоровья, а гимназию возглавила заместитель директора Елена Макаренко. Сама Раиса Зобачева заняла должность директора музея Сергея Дягилева — президента гимназии, продолжала участвовать в различных образовательных проектах Дягилевки.
Незадолго до смерти она обратилась к краевым властям и попросила создать комиссию, чтобы коллекция музея в будущем перешла в собственность Пермского края.
Ранее Пермь простилась с бывшим директором пермского зоопарка, заслуженным работником культуры Людмилой Кардашовой.