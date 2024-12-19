В Перми ушла из жизни бывший директор Дягилевской гимназии

Раиса Зобачева родилась в 1943 году и более 50 лет работала в сфере образования и педагогики. За это время стала кандидатом педагогических наук и отличником просвещения СССР, а позже — заслуженным учителем России, лауреатом премии ЮНЕСКО и премии Пермской области в сфере культуры и искусства.