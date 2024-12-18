В Москве наградили лауреатов третьей Научной премии Сбера

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Шесть российских ученых стали лауреатами ежегодной Научной премии «Сбера», организуемой в третий раз. Церемония награждения прошла в среду в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
Премия поддерживает исследователей, «открывающих новые перспективы развития науки и технологий», уточнили в Сбербанке.
«В этом году в каждой из трех классических номинаций — “Науки о жизни”, “Физический мир” и “Цифровая вселенная” — была введена дополнительная: “AI в науке”. Претендовать на эту награду могли молодые исследователи не старше 35 лет, получившие выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта (AI)», — сказали в Сбербанке.
Участниками церемонии чествования лауреатов стали спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава РАН Геннадий Красников, а также глава Сбербанка Герман Греф и другие.
Победители в основных номинациях.
В номинации «Науки о жизни» лауреатом премии стал академик Сергей Лукьянов, возглавляющий Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ.
«Ученый занимается исследованиями в области молекулярной биологии и биомедицины. Премия присуждена за открытие и применение природных флуоресцентных белков для технологий прижизненной визуализации и для исследований молекулярных и клеточных процессов в живых организмах, а также за разработку принципиально новой стратегии лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний», — сообщили в Сбербанке.
Статуса лауреата в номинации «Физический мир» удостоен член-корреспондент РАН Евгений Антипов. Заведующий кафедрой электрохимии химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова отмечен наградой за создание высокотемпературных сверхпроводников и новых материалов для металл-ионных аккумуляторов, открывающих перспективы повышения энергетической безопасности и перехода к климатической нейтральности. Лучшим в номинации «Цифровая вселенная» признан директор Центра искусственного интеллекта Сколтеха Евгений Бурнаев. Жюри присудило премию ученому «за фундаментальные результаты в области теоретических основ и технологий искусственного интеллекта для решения крупномасштабных задач инженерии, медицины и устойчивого развития».
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на церемонии, отметил, что лауреаты премии вносят «серьезный вклад в достижение суверенитета и лидерства России в технологиях».
«Российские ученые — признанные лидеры. Фундаментальные исследования крайне важны, чтобы появились заделы, которые помогут нам заниматься не попытками догнать, а опережением [в развитии технологий] и созданием основ лидерства России. [Поэтому] те десять направлений фундаментальных исследований в области ИИ, которые мы вместе со многими, кто сидит сегодня в зале, разрабатывали в прошлом году, являются наиболее перспективными», — сказал Чернышенко.
Новая номинация «AI в науке».
Лауреатами в номинации «AI в науке», дополнившей каждое из трех основных направлений премии, стали исследователи Марк Иванов, Александр Квашнин и Александр Коротин.
Ведущий научный сотрудник Института энергетических проблем химической физики им. В. Л. Тальрозе ФИЦ химической физики РАН им. Н. Н. Семенова Марк Иванов развивает методы машинного обучения для идентификации белков и извлечения информации в биомедицинских задачах. Руководитель научной группы промышленно-ориентированного поиска материалов Сколтеха Александр Квашнин применяет ИИ для предсказания и исследования свойств новых материалов, таких как высокотемпературные сверхпроводники и некристаллические структуры. Руководитель исследовательской группы по генеративному искусственному интеллекту Центра искусственного интеллекта Сколтеха Александр Коротин выступил разработчиком цикла алгоритмов генеративного искусственного интеллекта «для моделирования многомерных данных, цифровой обработки и синтеза изображений».
«Наша премия по выбору лучших ученых года стала традиционной, и я поздравляю всех с этим важным событием. Особо радует, что мы участвуем в поддержании престижа профессии ученого в нашей стране. Научная российская школа занимает ведущее место на международном конкурентном рынке исследований. Такие компании, как наша, должны вносить свой вклад в развитие престижа образования и науки. Люди, которые занимаются сегодня наукой, умудряются это делать в условиях, когда обстоятельства мешают им. Наверное, внутри этих людей заложен какой-то двигатель, который заставляет двигаться вперед, искать ответы на вопросы, задавать новые и достигать результата», — сказал на церемонии президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
О премии.
В этом году на Научную премию «Сбера» были номинированы 106 ученых. Претендентов выдвигали образовательные, научно-исследовательские организации, технологические компании и институты развития. На основе экспертизы ученые советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах принимал комитет премии из 10 известных ученых и представителей технологических компаний. Сопредседателями комитета премии в этом году выступили Герман Греф и ректор Сколтеха Александр Кулешов.
Общий призовой фонд премии в этот раз составил 76,5 млн рублей. Три лауреата в основных номинациях получат по 20 млн рублей, три победителя в новой — по 4,5 млн рублей и еще по 1 млн рублей — на доступ к облачным сервисам от провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru.