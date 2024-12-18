В Москве наградили лауреатов третьей Научной премии Сбера

«Наша премия по выбору лучших ученых года стала традиционной, и я поздравляю всех с этим важным событием. Особо радует, что мы участвуем в поддержании престижа профессии ученого в нашей стране. Научная российская школа занимает ведущее место на международном конкурентном рынке исследований. Такие компании, как наша, должны вносить свой вклад в развитие престижа образования и науки. Люди, которые занимаются сегодня наукой, умудряются это делать в условиях, когда обстоятельства мешают им. Наверное, внутри этих людей заложен какой-то двигатель, который заставляет двигаться вперед, искать ответы на вопросы, задавать новые и достигать результата», — сказал на церемонии президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.