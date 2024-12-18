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Глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание

Судэксперты сказали, что в сгоревшем ТЦ в Витебске произошло короткое замыкание.

Источник: Комсомольская правда

В эфире телеканала ОНТ председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание.

Говоря о результатах осмотра места пожара, специалисты пришли к ряду выводов.

— Нашими специалистами зафиксированы непроектные изменения, которые внесены в электропроводку. Есть признаки работы электрических сетей в аварийном режиме. Если говорить простыми словами, это короткое замыкание, — отметил Волков.

Очаг пожара по ряду характерных признаков также был выявлен судэкспертами. Речь о площади примерно 20 на 20 метров, сказал ГКСЭ.

Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет.

Тем временем премьер Роман Головченко заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю.