Глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что детские развлекательные центры надо располагать на первом — втором этажах ТЦ

В эфире телеканала ОНТ председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков сказал, что детские развлекательные центры в Беларуси должны размещаться не на верхних этажах зданий ТЦ, а на первом или втором.
Заявление это Волков сделал в связи с пожаром в витебском ТЦ «Беларусь». В частности, глава ГКСЭ сказал:
— Детские развлекательные центры необходимо все-таки располагать на первом, максимум втором этаже здания. Считаю, что нам надо крепко задуматься над этим вопросом.
Председатель госкомитета пояснил, что размещение на верхних этажах ТЦ детских центров увеличивает время эвакуации при ЧП.
— А, как показало это чрезвычайное происшествие, самый страшный поражающий фактор все-таки не огонь, который возможно быстро локализовать. Это отравление угарным газом, — подчеркнул Волков.
Также глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет.
А премьер Роман Головченко заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю.