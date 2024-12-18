Аэропорт Алеппо возобновил прием и отправку самолетов в обычном режиме

«Отправка и прием возобновлены», — сказал собеседник агентства, отметив при этом, что речь пока идет только о внутренних рейсах.
С 8 декабря аэропорт Алеппо был несколько дней закрыт, а затем стал обслуживать только разовые полеты, санкционированные государственным органом контроля гражданской авиации. Согласно распространенному ранее специальному сообщению NOTAM, подобный режим сохранялся до 18:00 мск сегодняшнего дня и по истечению этого времени ограничения пролонгированы не были. Последний же актуальный NOTAM предупреждает экипажи самолетов о закрытии до второй половины февраля будущего года двух рулежных дорожек на аэродроме.
Первый полет
Впервые за 11 дней национальный авиаперевозчик «Сирийские авиалинии» совершил 18 декабря полет в Алеппо из Дамаска и обратно на самолете А320−212. Рейс прошел штатно.
Сам же аэропорт сирийской столицы в настоящее время продолжает работать по специальным разрешениям. Такой режим, согласно последнему сообщению NOTAM, может сохраниться до вечера 24 декабря. Все плановые рейсы из расписания в Дамаске значатся отмененными.
До 22 декабря остаются закрытыми аэропорты Латакии и Камышлы.
О ситуации
Аэропорты Сирии прекратили работу 8 декабря после смены власти в стране. Тогда же было закрыто и воздушное пространство над республикой для транзита самолетов, следующих в другие страны через сирийские коридоры. В минувшую субботу воздушное пространство было открыто, и им уже пользуются самолеты ливанской национальной авиакомпании «МЕА».
В то же время, как сообщили ТАСС в авиакомпании Cham Wings, этот сирийский перевозчик пока не планирует возобновление международных рейсов, в том числе по маршруту между Дамаском и Москвой. «Пока об открытии международных полетов из аэропорта Дамаска речи не идет ни по одному из направлений, с этим процессом есть технические сложности», — сказал ТАСС представитель авиакомпании.