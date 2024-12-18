Аэропорт Алеппо возобновил прием и отправку самолетов в обычном режиме

В то же время, как сообщили ТАСС в авиакомпании Cham Wings, этот сирийский перевозчик пока не планирует возобновление международных рейсов, в том числе по маршруту между Дамаском и Москвой. «Пока об открытии международных полетов из аэропорта Дамаска речи не идет ни по одному из направлений, с этим процессом есть технические сложности», — сказал ТАСС представитель авиакомпании.