В Волгограде в ЦПКиО 22 декабря зажжется елка

Как передает администрация Волгограда, мероприятие состоится с участием Деда Мороза, Снегурочки, пирата Хитрого Киси, Снеговика и Змеюши Варюши. Посетителей ждет часовая развлекательная программа с танцами, песнями, играми, выступлениями артистов, интерактивными играми. А финалом праздника станет зажжение новогодних огней на елке.