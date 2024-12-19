Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде в ЦПКиО 22 декабря зажжется елка

В воскресенье, в 16.00, в Центральном парке культуры и отдыха пройдет торжественное открытие новогодней красавицы.

Источник: РИА "Новости"

Как передает администрация Волгограда, мероприятие состоится с участием Деда Мороза, Снегурочки, пирата Хитрого Киси, Снеговика и Змеюши Варюши. Посетителей ждет часовая развлекательная программа с танцами, песнями, играми, выступлениями артистов, интерактивными играми. А финалом праздника станет зажжение новогодних огней на елке.

В период с 2 по 8 января в ЦПКиО пройдут дополнительные детские развлекательные программы. Их подготовили различные творческие коллективы из муниципальных учреждений культуры.