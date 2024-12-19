В Волгограде в ЦПКиО 22 декабря зажжется елка

Как передает администрация Волгограда, мероприятие состоится с участием Деда Мороза, Снегурочки, пирата Хитрого Киси, Снеговика и Змеюши Варюши. Посетителей ждет часовая развлекательная программа с танцами, песнями, играми, выступлениями артистов, интерактивными играми. А финалом праздника станет зажжение новогодних огней на елке.
В период с 2 по 8 января в ЦПКиО пройдут дополнительные детские развлекательные программы. Их подготовили различные творческие коллективы из муниципальных учреждений культуры.