Министр Синявский сказал, что 14 ТЦ в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС

— У нас есть 1405 различных торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей. 14 торговых центров у нас вызывают серьезную озабоченность. Мы на все эти объекты с сегодняшнего дня уже заходим и будем решать вопросы, связанные с их дополнительным мониторингом, — сказал, в частности, глава МЧС после пожара в витебском ТЦ «Беларусь».