Министр Синявский сказал, что 14 ТЦ в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС

В эфире телеканала ОНТ министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский заявил, что 14 торговых центров в Беларуси вызывают серьезную озабоченность МЧС.
— У нас есть 1405 различных торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей. 14 торговых центров у нас вызывают серьезную озабоченность. Мы на все эти объекты с сегодняшнего дня уже заходим и будем решать вопросы, связанные с их дополнительным мониторингом, — сказал, в частности, глава МЧС после пожара в витебском ТЦ «Беларусь».
Также глава МЧС сообщил, что госорган хочет провести урегулирование обязательных требований обслуживания энергоустановок. В данный момент, по словам Синявского, «Они являются необязательными, и за это собственник объекта не несет никакой ответственности».
— Это плохо. Это нужно поправить, — сказал министр.
Также глава Госкомитета судэкспертиз сказал, что в сгоревшем ТЦ «Беларусь» в Витебске произошло короткое замыкание, и заявил: детские развлекательные центры надо располагать на первом — втором этажах ТЦ.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой предупредил, что после пожара в витебском ТЦ никто никого покрывать, прикрывать и отмазывать не будет.
Рассказываем также, что стоимость квадратного метра жилья достигла рекордных $1600 в Минске.
А премьер Роман Головченко заявил о проблемах туризма в Беларуси, упомянув выход к морю.