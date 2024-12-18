Эколог Костарев предупредил ростовчан о мазутных отложениях на Черном море

По словам специалиста, россияне, которые планируют следующим летом отправиться на отдых на Черное море столкнутся с неприятными мазутными отложениями. Причиной стала техногенная катастрофа, которая случилась в холодное время года. Поэтому экспертам трудно рассчитать, насколько море сможет быстро «переработать» нефтепродукты.