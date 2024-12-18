Эколог Костарев предупредил ростовчан о мазутных отложениях на Черном море

Ростовчан предупредили о мазутных отложениях на курортах Черного моря. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на эколога Сергея Костарева.
По словам специалиста, россияне, которые планируют следующим летом отправиться на отдых на Черное море столкнутся с неприятными мазутными отложениями. Причиной стала техногенная катастрофа, которая случилась в холодное время года. Поэтому экспертам трудно рассчитать, насколько море сможет быстро «переработать» нефтепродукты.
— Ликвидация последствий подобных аварий обычно занимает достаточно длительное время, — добавил специалист.