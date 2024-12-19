В Ленинградском зоопарке рассказали, когда на каникулах можно посмотреть на животных

Так, 31 декабря зоопарк будет работать с 10:00 до 15:00 часов, а кассы закроются на час раньше. Уже 1 января посмотреть на животных можно будет с 12:00 до 20:00. А со 2 января зоопарк начинает работать в обычном режиме. Круг катания и сувенирный киоск не будут работать 31 декабря. 1 января не получится посетить кафе зоопарка.