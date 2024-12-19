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В Ленинградском зоопарке рассказали, когда на каникулах можно посмотреть на животных

Часы работы будут сокращены 31 декабря и 1 января.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 18 декабря, Ленинградский зоопарк опубликовал график работы во время новогодних каникул. Так, на животных можно будет посмотреть каждый выходной день.

— За последние дни мы получили множество вопросов о режиме работы нашего Зоопарка в новогодние праздники с 31 декабря по 8 января. Поэтому уже сегодня хотим предупредить вас о небольших изменениях, — рассказали в зоопарке.

Так, 31 декабря зоопарк будет работать с 10:00 до 15:00 часов, а кассы закроются на час раньше. Уже 1 января посмотреть на животных можно будет с 12:00 до 20:00. А со 2 января зоопарк начинает работать в обычном режиме. Круг катания и сувенирный киоск не будут работать 31 декабря. 1 января не получится посетить кафе зоопарка.

В зоопарке просят заранее планировать свой визит, чтобы посещение оставило только приятные впечатления и воспоминания.

флора и фауна