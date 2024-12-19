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Песков: повестка дня мировых СМИ в отношении России однобока и предвзята

Песков прокомментировал участие журналистов из недружественных государств в пресс-конференции Путина.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал повестку дня мировых средств массовой информации в отношении РФ однобокой, а также предвзятой.

Кроме того, Песков добавил, что она является ангажированной и заказной.

«Их интерес проявляется в однобокой, предвзятой, заказной, ангажированной информационной повестке дня. Но всё-таки интерес есть», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Заявление прозвучало в интервью Первому каналу.

Песков прокомментировал участие сотрудников изданий из недружественных государств в пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее Песков заявил, что журналисты из недружественных стран примут участие в прямой линии Путина.

Напомним, прямая линия Путина, совмещённая с пресс-конференцией, состояться 19 декабря. По словам пресс-секретаря Пескова, президент РФ готовится к мероприятию два дня — анализирует вопросы от населения и собирает необходимые данные.