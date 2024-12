Культурная неделя: выбор «Известий»

Легендарные хиты мегазвезды в исполнении певицы Белинды Дэвидс, симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и бэк-вокала. В программе I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I"m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody и другие композиции Хьюстон. Белинда Дэвидс — солистка мирового проекта Whitney Houston Show, победительница National Tribute Music Awards 2019, участница Got Talent.