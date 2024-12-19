Пошла «ЖАРА»: больше 50 артистов выступили на Новогоднем концерте

Ольга Бузова и Олег Майами, у которых недавно вышла совместная песня «Такси», появились не вместе, но совпали по аутфитам — оба на дорожке были в коже. Он в брюках (а-ля SHAMAN) и в пиджаке. Она — в эффектном платье. В беседе с журналистами Олег Майами назвал своим главным достижением в уходящем году отказ от алкоголя.— Итог года — не пей алкоголь и не ходи на дискотеки. Я не пил весь год — это мое достижение. Я бросил алкоголь, я бросил вообще все вредные привычки и посвящаю себя только работе. Я очень люблю свою работу. Да, я душнила, зато я зарабатываю деньги. Я куплю себе машину в 2025 году. Недорогую какую-то (смеется). У меня есть машина, но я хочу себе получше, — признался артист.