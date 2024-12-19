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Пушилин назвал делом времени освобождение Курахова

Единственный путь снабжения ВСУ в Курахове находится под огнём ВС РФ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что освобождение города Курахова является делом времени, при этом он отметил, что не следует форсировать события.

«Форсировать события, конечно, нельзя — наши военные спокойно делают своё дело», — сказал Пушилин в беседе с РИА Новости.

Глава ДНР также рассказал, что Вооружённые силы Украины находятся в критическом положении.

Единственный путь снабжения ВСУ в Курахове находится под огнём ВС РФ.

«В самом Курахово ситуация у ВФУ критическая: единственный путь снабжения находится под нашим постоянным огнём», — заявил он.

Пушилин также напомнил, что российские военные освободили несколько населённых пунктов на кураховском участке. Речь идёт об Анновке и Пушкино. Кроме того, освобождены Весёлый Гай, Трудовое и Старые Терны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ завершили операцию по зачистке «котла», в который попали подразделения Вооружённых сил Украины южнее Курахова в Донецкой народной республике.