Прямо перед Новым годом: в Калининграде несколько перевозчиков поднимают стоимость проезда

С 28 декабря из Калининграда в города области перевозчики поднимают стоимость проезда. Об этом «Клопс» сообщили в автотранспортных предприятиях региона.
Повышение коснулось двух десятков маршрутов:
№ 105, 205 Светлый, № 106 пос. Логвино, № 107,207 Балтийск, № 108 Светлый, № 120 Янтарный, № 600 Советск. № 111 Гвардейск, № 113, 148 и 191 Багратионовск, № 117 Мамоново, № 114 Зеленоградск, № 118 Светлогорск, № 119 Пионерский, № 125 Донское, № 133 Пограничный, № 136 Партизанское, № 141 Зеленоградск, № 161 Светлое.
В конце месяца до Мамоново можно будет добраться за 215 рублей (195 сейчас), в Зеленоградск — 145 ₽ (130 ныне). В Светлый поездка обойдётся в 133 рубля (120 ₽), в Балтийск — 210 (190). Больше всего поездка подорожает до Советска. Вместо 400 рублей, пассажиры будут вынуждены заплатить 445 рублей.
В автобусах Калининграда, работающих на линии без кондукторов, пассажиры иной раз не торопятся оплачивать проезд, но при этом их никто не штрафует.