Прямо перед Новым годом: в Калининграде несколько перевозчиков поднимают стоимость проезда

В конце месяца до Мамоново можно будет добраться за 215 рублей (195 сейчас), в Зеленоградск — 145 ₽ (130 ныне). В Светлый поездка обойдётся в 133 рубля (120 ₽), в Балтийск — 210 (190). Больше всего поездка подорожает до Советска. Вместо 400 рублей, пассажиры будут вынуждены заплатить 445 рублей.