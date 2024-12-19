Метель и гололед ожидаются 19 декабря в Казахстане

Днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, утром и днем на горных перевалах области порывы 23−28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15−20 м/с. В Туркестане ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15−20 м/с.