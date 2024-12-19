Новый скоростной поезд «Аврора» отправится в первый рейс

Как сообщал холдинг РЖД, обычно он будет ходить с Ленинградского вокзала Москвы ежесуточно дважды в день по «зеркальному» расписанию из Москвы и из Санкт-Петербурга в 6.00 и в 13.50. Время в пути составит около 5 часов 30 минут. Однако в первый рейс «Аврора» стартует в четверг в 13.50.