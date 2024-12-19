Горячая линия прокуратуры и петиция Путину: замерзающее Приморье спасают от коммунального коллапса

Сперва обесточило посёлки Кипарисово-1 и Мирный, затем массовое отключение дошло до посёлка Соловей-Ключ и некоторых СНТ.
К вечеру 18 декабря, когда прошло более 24 часов с момента первого отключения, часть потребителей оставалась без электричества, несмотря на проводимые аварийно-восстановительные работы энергетиками АО «ДРСК». В адрес предприятия прокуратура внесла представление, ответственное должностное лицо вызвано в ведомство для возбуждения административного дела о нарушении нормативов обеспечения потребителей электричеством (ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ).
Кроме того, прокуратура организовала для жителей Надеждинского района «горячую линию», куда они могут заявлять о перебоях в электроснабжении: 8 (42334) 2−01−72 с 9:00 до 18:00;
Сами жители района уже создали петицию в адрес Президента РФ Владимира Путина, указывая на перебои с электричеством, стабильные с 2019 года. Так как отопление в населённых пунктах преимущественно электрическое, массовые отключения света приводят и к нарушению теплоснабжения. Электрическое отопление имеется как в частных домах, так и в многоквартирных комплексах, которые строятся в Надеждинском районе весьма интенсивно (предполагается, что административно часть муниципалитета присоединят к Владивостоку для создания агломерации — первого мегаполиса на Дальнем Востоке).
Жители «Нового Владивостока» просят главу государства вмешаться в процесс интенсивной застройки района, запретив возведение новых коттеджных посёлков и жилых комплексов, пока не будет модернизирована система электроснабжения муниципалитета. Сейчас новый жилой фонд «сажают» на старые сети, которые не справляются с нагрузкой. Новые подстанции строят, но эти объекты тоже оказываются перегружены: жители в петиции указывают, что, несмотря на программу модернизации хозяйства «ДРСК», реализуемую с 2021 года, с наступлением зимнего периода напряжение в домах ежегодно падает ниже 150 кВт, происходят ежедневные отключения электроэнергии.