Горячая линия прокуратуры и петиция Путину: замерзающее Приморье спасают от коммунального коллапса

Сами жители района уже создали петицию в адрес Президента РФ Владимира Путина, указывая на перебои с электричеством, стабильные с 2019 года. Так как отопление в населённых пунктах преимущественно электрическое, массовые отключения света приводят и к нарушению теплоснабжения. Электрическое отопление имеется как в частных домах, так и в многоквартирных комплексах, которые строятся в Надеждинском районе весьма интенсивно (предполагается, что административно часть муниципалитета присоединят к Владивостоку для создания агломерации — первого мегаполиса на Дальнем Востоке).