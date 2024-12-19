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Горячая линия прокуратуры и петиция Путину: замерзающее Приморье спасают от коммунального коллапса

В Надеждинском районе Приморья вечером 17 декабря произошла очередная масштабная энергоавария, на ликвидацию которой ушло более суток, что нарушило нормативный уровень обеспечения абонентов электричеством, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Сперва обесточило посёлки Кипарисово-1 и Мирный, затем массовое отключение дошло до посёлка Соловей-Ключ и некоторых СНТ.

К вечеру 18 декабря, когда прошло более 24 часов с момента первого отключения, часть потребителей оставалась без электричества, несмотря на проводимые аварийно-восстановительные работы энергетиками АО «ДРСК». В адрес предприятия прокуратура внесла представление, ответственное должностное лицо вызвано в ведомство для возбуждения административного дела о нарушении нормативов обеспечения потребителей электричеством (ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ).

Кроме того, прокуратура организовала для жителей Надеждинского района «горячую линию», куда они могут заявлять о перебоях в электроснабжении: 8 (42334) 2−01−72 с 9:00 до 18:00; 8 (924) 336−22−79 с 18:00 до 22:00.

Сами жители района уже создали петицию в адрес Президента РФ Владимира Путина, указывая на перебои с электричеством, стабильные с 2019 года. Так как отопление в населённых пунктах преимущественно электрическое, массовые отключения света приводят и к нарушению теплоснабжения. Электрическое отопление имеется как в частных домах, так и в многоквартирных комплексах, которые строятся в Надеждинском районе весьма интенсивно (предполагается, что административно часть муниципалитета присоединят к Владивостоку для создания агломерации — первого мегаполиса на Дальнем Востоке).

Жители «Нового Владивостока» просят главу государства вмешаться в процесс интенсивной застройки района, запретив возведение новых коттеджных посёлков и жилых комплексов, пока не будет модернизирована система электроснабжения муниципалитета. Сейчас новый жилой фонд «сажают» на старые сети, которые не справляются с нагрузкой. Новые подстанции строят, но эти объекты тоже оказываются перегружены: жители в петиции указывают, что, несмотря на программу модернизации хозяйства «ДРСК», реализуемую с 2021 года, с наступлением зимнего периода напряжение в домах ежегодно падает ниже 150 кВт, происходят ежедневные отключения электроэнергии.

ЖКХ