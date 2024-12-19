NYT: в ЦРУ отметили «обратный» эффект от убийства генерала Кириллова

Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова может оказать «обратный эффект» на переговоры Российской Федерации и Киева, заявил экс-сотрудник Центрального разведывательного управления Ральф Гофф.
Заявление обнародовала американская газета The New York Times.
«Если власти Украины не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах», — сказал он в беседе с изданием.
Гофф также добавил, что действия украинской стороны стали «ошибочными».
Кроме того, в материале обнародован комментарий бывшего руководителя резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона. Он заявил, что убийство Кириллова не повлияет на боеспособность ВС РФ.
Напомним, утром во вторник на Рязанском проспекте в российской столице было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. В результате погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Федеральная служба безопасности и СК РФ заявили о задержании подозреваемого. В совершении теракта подозревается гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.
Курбанов признался, что спецслужбы Украины связались с ним через мессенджеры, предложив «отправиться на заработки» в РФ, затем они профинансировали подготовку взрыва.