Бывший склад на Воропаева мэрия Владивостока выставляет на аукцион

Как сообщается в документации на проведение торгов, визуальный осмотр показал, что объект представляет собой руинированное каменное здание: стены и кровля разрушены и частично отсутствуют, оконные и дверные проёмы, внутренние перегородки и перекрытия также частично разрушены. Земельный участок ровный, поросший травой и замусоренный. Всё это можно видеть и на фото, которые пресс-служба мэрии приложила к публикации.