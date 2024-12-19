Бывший склад на Воропаева мэрия Владивостока выставляет на аукцион

Мэрия Владивостока объявила о проведении аукциона на продажу нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Воропаева, 33б, стр. 2. Эта информация была размещена на официальном сайте городской администрации.
Как сообщается, на продажу выставлено нежилое здание площадью 701,2 квадратных метра. Земельный участок, который также продается вместе с объектом, имеет площадь 8339 квадратных метров. Здание находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Начальная цена торгов назначена в 79 миллионов 758 тысяч рублей.
Подача заявок на участие в аукционе началась ещё 20 ноября и завершится в четверг, 19 декабря. Определение участников аукциона состоится 23 декабря, а сам аукцион пройдет днём позже в 14 часов по времени Владивостока.
Как сообщается в документации на проведение торгов, визуальный осмотр показал, что объект представляет собой руинированное каменное здание: стены и кровля разрушены и частично отсутствуют, оконные и дверные проёмы, внутренние перегородки и перекрытия также частично разрушены. Земельный участок ровный, поросший травой и замусоренный. Всё это можно видеть и на фото, которые пресс-служба мэрии приложила к публикации.
Аукцион будет проводиться в электронной форме. Условия приватизации имущества были утверждены решением Думы города Владивостока. Продавцом выступает Управление муниципальной собственности города Владивостока, а организацией, уполномоченной на проведение аукциона, является Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости».
Документация о проведении аукциона доступна на официальном сайте администрации города. Потенциальные участники торгов могут ознакомиться с необходимыми документами и условиями договора купли-продажи перед подачей заявок. Читайте наши материалы также в социальных сетях. Группа «АиФ-Приморье» в Одноклассниках, ВКонтакте и в Telegram-канале.