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Более 49 тысяч школьников Владивостока приняли участие во Всероссийской олимпиаде

Почти 50 тысяч учащихся школ Владивостока приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников, сообщает ИА DEITA.RU. Итоги участия школьников в ежегодном событии подвели специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Источник: ДЕЙТА

Школьники Владивостока активно принимали участие во Всероссийской олимпиаде. 49 437 мальчишек и девчонок выполняли задания по разным предметам. На городской этап олимпиады удалось выйти 2866 ученикам.

Педагоги отмечают, что наибольшую активность в событии проявили учащиеся пятых классов — 8745 участников этой возрастной группы было во Владивостоке. Далее по числу участников идут учащиеся восьмых классов — 8071 участник, а также девятиклассники — 8043 ученика.

Наиболее популярным предметом стала математика, которая привлекла 9277 школьников с 4 по 10 классы. Русский язык также стал популярной дисциплиной среди участников — задания по ней написали 7689 школьников. Закрывает тройку лидеров английский язык с 5644 участниками.

Свыше 6,5 миллиона юных россиян участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников ежегодно. В рамках мероприятия школьники демонстрируют свои знания по 24 дисциплинам. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе принимают участие ребята, начиная с пятого класса. Муниципальный этап олимпиады, в котором могут принимать участие школьники 7−11 классов, стартовал 16 сентября. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9−11 классов.

образование