Более 49 тысяч школьников Владивостока приняли участие во Всероссийской олимпиаде

Свыше 6,5 миллиона юных россиян участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников ежегодно. В рамках мероприятия школьники демонстрируют свои знания по 24 дисциплинам. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе принимают участие ребята, начиная с пятого класса. Муниципальный этап олимпиады, в котором могут принимать участие школьники 7−11 классов, стартовал 16 сентября. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9−11 классов.