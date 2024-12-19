Премьер Италии признала, что дружит с Маском

Предприниматель на своей странице в X неоднократно комментировал внутриполитические вопросы Италии. У пришедшей чуть более двух лет назад к власти Мелони сложились хорошие отношения с уходящим президентом США Джо Байденом. Она уже вошла в контакт и с Трампом, который ранее назвал ее «фантастической». Мелони подвергается критике оппозиции и противников за то, что слишком «подчиняется» США. Раскритиковал ее за это и бывший премьер-министр и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, которому она ответила зеркальными обвинениями в отсутствии какой-либо самостоятельности в принятии решений, в том числе, когда принималась единая европейская валюта.