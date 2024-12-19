Приморцы хотят попросить помощи у президента из-за проблем с энергоснабжением

Жители Надеждинского района Приморья планируют воспользоваться возможностью задать вопрос президенту России в ходе прямой линии. Основной причиной обращения станет постоянная проблема с отключениями электроэнергии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Приморье I Онлайн».
В этом году с наступлением зимы жители района уже неоднократно столкнулись с длительными отключениями электричества, что усугубляет и без того напряженную ситуацию.
Несмотря на попытки модернизации инфраструктуры со стороны ресурсоснабжающей организации АО «ДРСК», проблемы остаются. Приморцы надеются, что вмешательство на высоком уровне поможет решить эту проблему.
Отметим, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в четверг, 19 декабря, в 19:00 по владивостокскому времени.
Напомним, в конце ноября из-за аварии на подстанции «Надеждинская» ночью жители трёх населённых пунктов Приморья остались без электричества. Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Электроснабжение отсутствовало в посёлке Новый, сёлах Вольно-Надеждинское и Прохладное. Детские сады не работали — за исключением одного, расположенного в районе «Надеждинского Полесья».