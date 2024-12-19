Региональный маткапитал помогает семьям Хабаровского края

«В 2022 году я стала мамой в первый раз, у нас родились очаровательные двойняшки. Очень была рада, узнав о том, что существует такая мера поддержки, как региональный материнский капитал в Хабаровском крае. Это очень хорошая помощь родителям при создании семьи. Средства регкапитала наша семья направила именно на улучшение жилищных условий. Вместе с этим нам вручили подарки для новорожденных с предметами первой необходимости для малышей, которые облегчают заботу о ребенке для родителей после выписки из роддома», — рассказала Виолетта Морозова.