Региональный маткапитал помогает семьям Хабаровского края

Власти Хабаровского края продолжают стоять на защите родителей и детей. Они понимают, что с появлением ребенка семья становится более уязвимой в финансовом плане, и именно поэтому им требуется всесторонняя поддержка.
Так, в этом году более двух тысяч семей, проживающих в регионе, смогли получить краевой материнский капитал. Его выдают в рамках президентского национального проекта «Демография». За рождение в этом году второго ребенка родители получают региональный материнский капитал в размере 250 тысяч рублей. Он становится хорошим дополнением к федеральному материнскому капиталу, что помогает семьям улучшить свои жилищные условия.
Как уточнили в министерстве социальной защиты Хабаровского края, кроме жилья, денежные средства можно направить на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. При этом улучшение жилищных условий пользуется самой большой популярностью.
«С начала года региональный маткапитал получили 2 222 семьи. Из них распорядились средствами — 2 214 семей. Возможностью улучшить свои жилищные условия воспользовались 1 523 семьи, а 691 семья направила деньги на образование детей, в том числе на оплату детского сада. Средства на выплаты поступают из двух источников: федерального и краевого бюджетов», — отметила начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства социальной защиты края Ольга Кучаева.
Например, одна из хабаровских семей, получив материнский капитал, направила его на основного долга и уплату процентов по ипотечному кредиту. Квартиру они приобрели на вторичном рынке.
«В 2022 году я стала мамой в первый раз, у нас родились очаровательные двойняшки. Очень была рада, узнав о том, что существует такая мера поддержки, как региональный материнский капитал в Хабаровском крае. Это очень хорошая помощь родителям при создании семьи. Средства регкапитала наша семья направила именно на улучшение жилищных условий. Вместе с этим нам вручили подарки для новорожденных с предметами первой необходимости для малышей, которые облегчают заботу о ребенке для родителей после выписки из роддома», — рассказала Виолетта Морозова.
Условия для получения регионального материнского капитала следующие: наличие регистрации по месту жительства в регионе и одобренное решение о предоставлении федерального материнского капитала. Отметим, что в Хабаровском крае доступны и другие меры поддержки. Например, единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка.