Новосибирский работник завода выиграл в лотерею два млн руб

В пресс-службе лотерей рассказали о том, что чистильщик металла и отливов на заводе из Новосибирска Владимир Шумейко выиграл в лотерею два миллиона рублей.
«У меня есть ритуал: люблю проверять билеты вечером, когда включен телевизор. Увидел крупный приз, разбудил жену, но она не поверила моим словам. Потом написал дочери, чтобы обрадовать и ее», — рассказал счастливый обладатель двух миллионов.
Мужчина также поделился, что весь денежный приз он потратит на ремонт квартиры и еще порадует любимую жену новой шубкой.
Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский дворник выиграл 24 млн руб. в лотерею.