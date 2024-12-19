Новосибирский работник завода выиграл в лотерею два млн руб

«У меня есть ритуал: люблю проверять билеты вечером, когда включен телевизор. Увидел крупный приз, разбудил жену, но она не поверила моим словам. Потом написал дочери, чтобы обрадовать и ее», — рассказал счастливый обладатель двух миллионов.