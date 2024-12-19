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Новосибирский работник завода выиграл в лотерею два млн руб

Два миллиона рублей выиграл работник из Новосибирска.

В пресс-службе лотерей рассказали о том, что чистильщик металла и отливов на заводе из Новосибирска Владимир Шумейко выиграл в лотерею два миллиона рублей.

«У меня есть ритуал: люблю проверять билеты вечером, когда включен телевизор. Увидел крупный приз, разбудил жену, но она не поверила моим словам. Потом написал дочери, чтобы обрадовать и ее», — рассказал счастливый обладатель двух миллионов.

Мужчина также поделился, что весь денежный приз он потратит на ремонт квартиры и еще порадует любимую жену новой шубкой.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский дворник выиграл 24 млн руб. в лотерею.