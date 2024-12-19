Борьба с салфеточным монстром: первая станция очистки канализации запущена во Владивостоке

По словам Алексеева, проблему могли бы решить канализационные фильтры, но их во Владивостоке нет, и непонятно, как их внедрить. Вот и возникает проблема: салфетки буквально за пару дней забивают либо насосы, либо решетки перед ними. Перекачка на очистные «встает», и вся канализация микрорайона Патрокл через люки начинает бить фонтаном в озеро. Как рассказал глава DNS, ремонтная бригада, конечно, чистит и запускает систему, но это лишь временное решение. Поэтому прогулка около озера часто сопровождается «весьма экзотическим запахом».