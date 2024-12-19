Борьба с салфеточным монстром: первая станция очистки канализации запущена во Владивостоке

В микрорайоне Патрокл во Владивостоке запустили станцию очистки канализации. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале (18+) глава DNS Дмитрий Алексеев. Такая станция — первая во Владивостоке. Она будет справляться с влажными салфетками и другими синтетическими материалами, которые попадают в канализацию и выводят из строя оборудование. Планируется, что станция поможет в борьбе со зловонными стоками, которые сливаются в озеро на Патрокле, сообщает ИА PrimaMedia.
«Владивосток — город на сопках, и канализация не может течь до очистных сооружений самотёком. Она собирается в коллекторы, а потом насосами перекачивается на очистные. Всё бы было хорошо, но всё это строилось и проектировалось до появления моего “врага 2024 года” — влажных салфеток! […] В отличие от бумаги синтетика не разлагается водой. Более того, её не берут ножи стандартных измельчителей», — рассказал глава DNS Дмитрий Алексеев.
По словам Алексеева, проблему могли бы решить канализационные фильтры, но их во Владивостоке нет, и непонятно, как их внедрить. Вот и возникает проблема: салфетки буквально за пару дней забивают либо насосы, либо решетки перед ними. Перекачка на очистные «встает», и вся канализация микрорайона Патрокл через люки начинает бить фонтаном в озеро. Как рассказал глава DNS, ремонтная бригада, конечно, чистит и запускает систему, но это лишь временное решение. Поэтому прогулка около озера часто сопровождается «весьма экзотическим запахом».
С салфетками и не только теперь будет справляться автоматизированная станция очистки. Она работает так: решётки поднимают любой мусор крупнее 20 мм; после того, как ковш зацепил отходы, он поднимает их на поверхность; далее мусор прессуется и отправляется в бак, а вода сливается в канализацию. Таким образом за первые дни эксплуатации было «поймано» около 40 кг салфеток и тряпок.
«Таких решений во Владивостоке пока не было, поэтому нужно ещё тщательно посмотреть, как всё это работает, насколько надёжно и не вылезут ли ещё какие-то проблемы. Но есть все основания считать, что проблема с запахом решится. Более того, такое решение можно будет применять и в других районах Владивостока», — подчеркнул Дмитрий Алексеев.
Напомним, что глава и сооснователь группы компаний DNS Дмитрий Алексеев и компания Concrete Jungle реализуют проект по благоустройству озера на Патрокле. Территория станет частью масштабной набережной и «самого крутого пляжа во Владивостоке».