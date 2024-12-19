Без снега, но с температурными качелями: Борис Кубай — о погоде на Новый год

Несмотря на предостережение синоптиков о том, что 21 декабря во Владивостоке могут пройти осадки, в приморской столице ожидаются лишь облачность и сильный ветер. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, и Новый год жители и гости города встретят без снега. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
«Холодная воздушная масса на протяжении всех оставшихся дней декабря будет оттеснять малоактивные циклоны к югу от Владивостока, не позволяя им задеть наш город даже своим краешком. Атмосферные фронты, с которыми может наблюдаться небольшой снег на севере края, над Владивостоком будут размываться».
Именно по этой причине Новый год в дальневосточной столице будет бесснежным, но ожидаются температурные качели.