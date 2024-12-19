Выравнивание температур: какая погода будет в Хабаровском крае 19 декабря

Об этом сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске днём −15…-13 градусов, к ночи похолодает до −25…-23 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём −20…-18 градусов, к ночи похолодает до −33…-31 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.
В Вяземском днём −13…-11 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.
В Бикине днём −11…-9 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём −11…-9 градусов, к ночи похолодает до −20…-18 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём −16…-14 градусов, к ночи похолодает до −24…-22 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.
В Охотске днём −15…-13 градусов. Без осадков. Ветер северный, 7−12 м/с.