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Выравнивание температур: какая погода будет в Хабаровском крае 19 декабря

В четверг, 19 декабря, на территории Хабаровского края продолжит преобладать морозная погода без осадков, но дневные температуры незначительно вырастут и практически сравняются по всей территории региона.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 756 мм рт. ст. +14°
Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили синоптики Дальневосточного УГМС.

В Хабаровске днём −15…-13 градусов, к ночи похолодает до −25…-23 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём −20…-18 градусов, к ночи похолодает до −33…-31 градуса. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3−8 м/с.

В Вяземском днём −13…-11 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Бикине днём −11…-9 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Советской Гавани днём −11…-9 градусов, к ночи похолодает до −20…-18 градусов. Без осадков. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −16…-14 градусов, к ночи похолодает до −24…-22 градусов. Без существенных осадков. Ветер западный, 9−14 м/с.

В Охотске днём −15…-13 градусов. Без осадков. Ветер северный, 7−12 м/с.