Беременной жительнице Хабаровского края вернули деньги за поездку на лечение

В Ульчском районе прокуратура помогла местной жительнице вернуть деньги за дорогу к месту лечения. Женщина ездила в краевой центр для медицинской помощи по беременности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Больница в селе Богородское отказалась возмещать расходы. Прокуратура установила, что отказ был необоснованным. Надзорное ведомство потребовало от руководства больницы исправить нарушение. Главному врачу внесли представление.
После проверки женщине вернули всю сумму, потраченную на поездку. Она получила компенсацию за проезд в краевой центр и обратно, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.