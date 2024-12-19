Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье

«В окрестностях села Эбергард Дальнереченского района была изъята конфликтная особь амурского тигра. Тигр был обезврежен с помощью ветеринарных препаратов, его жизни ничего не угрожает. На протяжении двух недель хищник регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Принятые меры по отпугиванию не дали результатов», — говорится в сообщении.