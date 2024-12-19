«Спросите у рыб в озерах, когда их перевозить будут»: зачем во Владивостоке «спасают» карпов из городского пруда

Второй год неравнодушные жители Владивостока интересуются судьбой карпов в бассейне на улице Батарейной. Краны с циркулирующей водой уже обледенели, а поверхность пруда начала покрываться коркой льда, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В прошлом году с приходом первых заморозков общественность начала беспокоить жизнь японских карпов. Тему поднимали в популярных пабликах города и просили разъяснить СМИ, почему же карпов не переселяют в закрытый аквариум на зиму?
Владельцу поступают надоедливые звонки с вопросами, когда же уже уберут «замерзающую рыбу»:
«Спросите у рыб в озерах, когда их перевозить будут. Мы их переместим, конечно, но пока температура стабильная и беспокоиться не стоит», — возмущенно ответил «хозяин карпов» корреспонденту «Комсомолки».
Он также объяснил, что карпы, как и в природных водоемах, отлично приспосабливаются к зимним температурам. С приходом сильных холодов они ложатся на дно и впадают в анабиоз. Поэтому переживать за их судьбу не стоит.
Важно понимать и то, что рыбы находятся под присмотром специалистов. Их не нужно спасать и кормить. С наступлением сильных морозов в Приморье карпов отправят в специализированные водоемы.
Но некоторые граждане Владивостока все-таки к «спасению» карпов подходят весьма радикально. На днях мужчина пытался выловить рыб из бассейна на Батарейной, однако остался ни с чем.