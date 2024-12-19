Как в регионе проходит модернизация системы здравоохранения

В 2024 году в крае построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории. Лицензирование всех медицинских учреждений завершится до 25 декабря. Благодаря этому медпомощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск и Богородское, а также поселка Золотой. Кроме того, завершается строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Лицензию ей должны выдать весной следующего года. Самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование объекта.