Как в регионе проходит модернизация системы здравоохранения

В шаговой доступности.
Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России с 2019 года. В его рамках в Хабаровском крае действует программа «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которой — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп граждан.
В 2024 году в крае построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории. Лицензирование всех медицинских учреждений завершится до 25 декабря. Благодаря этому медпомощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск и Богородское, а также поселка Золотой. Кроме того, завершается строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А. М. Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Лицензию ей должны выдать весной следующего года. Самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование объекта.
— Возведение новых пунктов первичной медицинской помощи, их оснащение современным оборудованием позволит значительно повысить качество оказываемых медицинских услуг — пациентов будут принимать в комфортных условиях. Строительство первичных пунктов нацелено на реализацию целей президента. Владимир Путин отметил, что главная задача любой системы здравоохранения — продлить жизнь человека, сделать ее полноценной и насыщенной. Не количество проведенных процедур и назначенных лекарств определяют качество медобслуживания, а результат — здоровый человек, — отметил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.
Всего в этом году по программе модернизации первичного звена в больницы и поликлиники края закуплено 630 единиц оборудования, большая часть из которых уже в работе, приобретено 16 автомобилей. До конца года завершится ремонт в 16 медучреждениях, еще в десяти его продолжат в 2025-м.
— Программу модернизации первичного звена здравоохранения в Хабаровском крае мы продлим еще на пять лет, до 2030 года. За казенной формулировкой «капремонт действующих медучреждений и строительство новых» стоят покупка современного оборудования и обеспечение наших врачей транспортом — все то, что делает медицину качественнее и доступнее для жителей. Краевой минздрав по моему поручению готовит соответствующий план, — сообщил Дмитрий Демешин.
Технологии спасают.
Важной задачей нацпроекта «Здравоохранение» является оснащение медучреждений высокотехнологичными аппаратами. В октябре на базе больницы имени Сергеева в Хабаровске открыт нефрологический центр, где оказывают всестороннюю помощь пациентам, которые нуждаются в постоянном гемодиализе. Современное оборудование позволяет навсегда избавить людей от страшной болезни.
Нефрологический центр позволяет пациентам лечиться в условиях дневного стационара. Фото: Минздрав Хабаровского края.
— В нефрологическом центре лечат больных с гломерулонефритами, тубулоинтерстициальными нефритами и другими патологиями почек. Медицинская помощь для всех пациентов абсолютно бесплатна и обеспечена системой обязательного медицинского страхования, — подчеркнул Станислав Мальцев.
Кроме того, в 2022 году, впервые за 16 лет, в Хабаровске возобновились операции по пересадке почки. В текущем году совершено уже 28 трансплантаций. В планах краевой больницы — увеличить их число до 30.
— Трансплантация почки для больного — это возможность вести полноценную жизнь. Мы также прорабатываем возможность организации проведения пересадки печени, сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы, подготовлены квалифицированные медицинские кадры и службы, — заявил Дмитрий Демешин.
В этом году в краевой больнице № 1 появился аппарат ультразвуковой диагностики. Он позволит жителям региона пройти комплексное исследование внутренних органов.
— Аппарат УЗИ имеет самые высокие параметры, все необходимое для качественного проведения биопсии почки и печени. Он мощный и обладает широкими возможностями. Сегодня это самый совершенный в мире аппарат. Наши специалисты прошли обучение по работе с ним, — рассказал главный врач больницы имени профессора Сергеева Андрей Субботин.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями также является приоритетным направлением работы. Для этого в медучреждении установили высокотехнологичное оборудование для лечения пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. На эти цели из краевого бюджета выделили 65,7 миллиона рублей.
— Ангиографическая установка рассчитана на максимальный вес пациента до 200 килограммов. Это оборудование позволяет проводить малотравматичное лечение за счет высококачественной визуализации и безопасной навигации по сосудам. Благодаря этому теперь практически любую открытую операцию на сердце и сосудах можно заменить малоинвазивным вмешательством, — объяснил Станислав Мальцев.
Все проблемы решаемы.
Сейчас в Хабаровском крае особое внимание уделяется проблемам, о которых говорят сами жители. Осенью этого года Дмитрий Демешин побывал с рабочим визитом на севере региона — в Тугуро-Чумиканском районе, где осмотрел важные социальные объекты, в том числе и местную больницу. Итоги неутешительные. Губернатор выразил недовольство состоянием районной поликлиники и обратил внимание на новое медицинское оборудование — его приобрели более года назад, но оно до сих пор не установлено.
— Поликлиническое отделение вообще находится в ужасном состоянии, и я ставлю задачу перед социальным блоком правительства — закрывать его и переносить в более удобное для жителей место. Есть вопрос и по врачам, будем решать его за счет увеличения мер социальной поддержки специалистов, — подчеркнул губернатор.
Сейчас в стационаре имеется возможность лечить заболевания терапевтического, педиатрического, гинекологического, хирургического профилей, оборудованы родильное отделение и операционный блок. Однако не хватает медперсонала. По этой причине рожениц приходится отправлять в перинатальный центр в Хабаровск.
С начала года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в различные районы Хабаровского края привлечены 60 специалистов — 30 врачей и 30 медработников среднего звена. Приехав в небольшой город с населением до 50 тысяч человек, они получают миллион рублей подъемных. Кроме этих средств, врачам полагается ежемесячная федеральная выплата в размере 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу — 30 тысяч. Взамен необходимо отработать в больнице определенный период времени.
— Краевое здравоохранение призвано работать так, чтобы каждый человек у нас чувствовал защищенность. Здоровье — ценный ресурс, который мы обязаны беречь. Нужна полная перезагрузка краевой медицины, чтобы обеспечить пользу для каждого конкретного человека. У Хабаровского края нет окраин, и все, что мы делаем сегодня вместе, направлено на улучшение жизни каждого человека и создание достойного будущего для наших детей, — подчеркнул Дмитрий Демешин.