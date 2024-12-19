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Хабаровские студенты создали уникальную платформу для перевозки аппаратов МРТ

Разработанный агрегат можно использовать и для транспортировки других деликатных грузов.

Источник: Минэкономразвития Хабаровского края

Студенты и специалисты конструкторского бюро Регионального центра инжиниринга Тихоокеанского государственного университета разработали инновационную грузовую платформу. Она может выдерживать значительные нагрузки и обеспечивать необходимую амортизацию, защищая перевозимое оборудование от повреждений. Проект был заказан коммерческой компанией, которой требовалось транспортировать тяжелые и деликатные грузы, такие как аппараты МРТ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В процессе разработки платформы студенты столкнулись с рядом сложных задач, связанных с надежностью, безопасностью и эффективностью конструкции. Для этого они прошли интенсивный курс по системам автоматизированного проектирования, изучили требования к рабочей конструкторской документации и строительно-монтажным работам, — рассказал ведущий специалист Центра инжиниринга Хабаровского края Михаил Госьков.

Сейчас платформа успешно используется для транспортировки тяжелых грузов, значительно повышая качество и скорость выполнения работ. Это позволило компании-заказчику расширить свои возможности и улучшить безопасность при работе с тяжелыми грузами.

За время работы конструкторского бюро реализовано 14 проектов, включая специализированную промышленную горелку, автоматизированный производственный участок с промышленным роботом, площадку для обслуживания воздушных фильтров и другие.

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