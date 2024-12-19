Хабаровские студенты создали уникальную платформу для перевозки аппаратов МРТ

— В процессе разработки платформы студенты столкнулись с рядом сложных задач, связанных с надежностью, безопасностью и эффективностью конструкции. Для этого они прошли интенсивный курс по системам автоматизированного проектирования, изучили требования к рабочей конструкторской документации и строительно-монтажным работам, — рассказал ведущий специалист Центра инжиниринга Хабаровского края Михаил Госьков.