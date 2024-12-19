В Новосибирске впервые измерили дозу бора для бор-нейтронозахватной терапии

Для внедрения нового вида терапии рака в клиническую практику необходимо обеспечить дозиметрический контроль во время проведения терапии. Как отмечают в пресс-службе, сейчас дозиметрия содержит несколько нерешенных задач. Это связано с тем, что доза для лечения имеет несколько компонентов. Ученые НГУ смогли подобрать так называемую борную дозу, которая является единственным избирательным компонентом облучения, и именно она носит терапевтический эффект, уничтожая опухолевые клетки. Для этого использовался метод мгновенной гамма-спектрометрии, в рамках которого происходит регистрация характерных гамма-квантов, возникающих в результате ядерной реакции нейтрона с атомом бора внутри раковых клеток.