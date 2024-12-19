В Новосибирске впервые измерили дозу бора для бор-нейтронозахватной терапии

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) впервые в мире измерили необходимую дозу бора для лечения пациентов с помощью бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) — методики, направленной на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Магистрант Новосибирского государственного университета Виктория Коновалова в рамках своего исследовательского проекта впервые в мире сумела напрямую измерить важный компонент дозы при лечении опухоли методом БНЗТ во время сеанса облучения», — рассказали в вузе.
Для внедрения нового вида терапии рака в клиническую практику необходимо обеспечить дозиметрический контроль во время проведения терапии. Как отмечают в пресс-службе, сейчас дозиметрия содержит несколько нерешенных задач. Это связано с тем, что доза для лечения имеет несколько компонентов. Ученые НГУ смогли подобрать так называемую борную дозу, которая является единственным избирательным компонентом облучения, и именно она носит терапевтический эффект, уничтожая опухолевые клетки. Для этого использовался метод мгновенной гамма-спектрометрии, в рамках которого происходит регистрация характерных гамма-квантов, возникающих в результате ядерной реакции нейтрона с атомом бора внутри раковых клеток.
Исследование проводилось при терапии животных, которые проходили лечение методом БНЗТ. «На этом этапе им удалось не только подтвердить работоспособность выбранного метода дозиметрии, но и выявить новые возможности, которые дает его применение, например, наблюдать за динамикой выведения бора из организма во время терапии», — подчеркнули в вузе.
Исследование проводится в рамках программы «Приоритет-2030».
Суть метода БНЗТ заключается в накоплении борсодержащего препарата в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Нейтроны активно взаимодействуют с бором, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, содержащих бор, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. В России установки для БНЗТ разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН.