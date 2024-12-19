Ночной снегопад завалил Иркутск сугробами и погрузил город в десятибалльные пробки. Тем временем службы такси времени зря не теряют — цены на поездки выросли в 2−4 раза в сравнении с обычными буднями, пишет ИА IrkutskMedia.
Цены на такси подскочили в Иркутске из-за ночного снегопада и пробок 19 декабря
Стоимость поездок в среднем выросла в 2−4 раза.
Ночной снегопад завалил Иркутск сугробами и погрузил город в десятибалльные пробки. Тем временем службы такси времени зря не теряют — цены на поездки выросли в 2−4 раза в сравнении с обычными буднями, пишет ИА IrkutskMedia.