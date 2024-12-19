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Цены на такси подскочили в Иркутске из-за ночного снегопада и пробок 19 декабря

Стоимость поездок в среднем выросла в 2−4 раза.

Источник: Агентство «Москва»

Ночной снегопад завалил Иркутск сугробами и погрузил город в десятибалльные пробки. Тем временем службы такси времени зря не теряют — цены на поездки выросли в 2−4 раза в сравнении с обычными буднями, пишет ИА IrkutskMedia.