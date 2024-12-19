В Красноярске опубликовали программу Суриковского фестиваля

В мэрии рассказали, что в программе запланировано более 40 мероприятий: разнообразные экскурсии, выставки, концерты, посвященные не только истории жизни художника, но и его творческих современников. Все дни фестиваля по улицам города будет курсировать один из автобусов маршрута № 55, украшенный по бортам символикой фестиваля. Пассажиры смогут воспользоваться QR-кодом и услышать композицию «Серенада» Петра Чайковского в исполнении Красноярского камерного оркестра.