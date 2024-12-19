В Красноярске опубликовали программу Суриковского фестиваля

В мэрии рассказали, что в программе запланировано более 40 мероприятий: разнообразные экскурсии, выставки, концерты, посвященные не только истории жизни художника, но и его творческих современников. Все дни фестиваля по улицам города будет курсировать один из автобусов маршрута № 55, украшенный по бортам символикой фестиваля. Пассажиры смогут воспользоваться QR-кодом и услышать композицию «Серенада» Петра Чайковского в исполнении Красноярского камерного оркестра.
12 января в 14:00 развернется презентация выставки в музее Бориса Ряузова «Сибирская красавица», где представят предметы старинного сибирского быта, русские народные наряды времен жизни Василия Сурикова.
В 17:00 в Малом концертном зале имени Ивана Шпиллера состоится яркий концерт-открытие. В нем примут участие Красноярский камерный оркестр и столичный гость — музыкант, президент Всероссийской ассоциации саксофонистов Никита Зимин. В холле перед началом концерта зрителей ждет сюрприз. Искусствовед Елена Безызвестных презентует вернисаж работ выдающихся сибирских художников из коллекции картинной галереи Красноярского краевого института развития образования.
Традиционно флагманские события программы сконцентрированы в музее-усадьбе Василия Сурикова. Впервые в дни фестиваля можно будет посетить любимые места художника в родном Красноярске на автобусной экскурсии «Гляжу в Сибирь». 12, 16 и 19 января участники побывают на Караульной горе, заедут в Сад Крутовского и посетят другие интересные пространства.
На выставке «Реверс», которая откроется 12 января в усадьбе, будут представлены оборотные стороны акварельных работ из коллекции музея: рисунки и надписи, которые обычно остаются скрытыми от глаз посетителей. Еще одна выставка покажет собирательный образ улицы Красноярска времен Сурикова, воплощенный мастером из Иванова в деревянной миниатюре.
Для самых маленьких зрителей готовят спектакль «Снежный городок». Это творческий эксперимент, который впервые объединил Красноярский театр кукол и Музей-усадьбу. Постановка посвящена истории создания самой жизнерадостной картины Василия Сурикова «Взятие снежного городка».
Абсолютное новшество программы — подпольная экскурсия. Посетители музея смогут побывать в подполах дома Суриковых, которые хранят много секретов. По традиции в дни проведения Зимнего суриковского фестиваля искусств состоится «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам». Творческие коллективы города на разных станциях организуют яркие концерты.
Завершится фестиваль 24 января церемонией возложения цветов к памятникам Василия Сурикова в честь дня рождения художника. В 19:00 пройдет концерт, где на одной сцене выступят прославленные коллективы — Красноярский камерный оркестр и Красноярский камерный хор. Дирижер — заслуженный артист РФ Владимир Беглецов из Санкт-Петербурга.